وزير الدفاع الأمريكي : ملتزمون بدعم شركائنا في جهود الدفاع عن سيادة العراق

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي التزام واشنطن بدعم شركائها في جهودهم للدفاع عن سيادة العراق . مشددا على أن الشعب العراقي يستحق أن تكون بلاده آمنة ومستقرة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أوستن وبين نظيره العراقي جمعة سعدون والذي أدان فيه الوزيران الهجوم الذي تعرضت له الاثنين قوات أمريكية وتابعة للتحالف في العراق وأعربا عن تعازيهما للشعب العراقي ومواساتهما أحد أفراد الخدمة الأمريكية المصاب في الهجوم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" ، أكد الوزيران في الاتصال الهاتفي التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.

يذكر أن هجمات صاروخية وقعت الاثنين على مواقع في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق من بينها قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجراح بينهم أحد أفراد الخدمة الأمريكية.