 بلجيكا تسجل 1717 إصابة جديدة و48 حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بلجيكا تسجل 1717 إصابة جديدة و48 حالة وفاة بفيروس كورونا

بروكسل - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:59 ص

سجلت بلجيكا 1717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 19% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) -حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء- أنه يتواجد حاليا 1601 حالة مصابة بالجائحة في المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تم نقل 146 حالة إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 312 مريضا إلى العناية المركزة، مضيفا أنه تم تسجيل وفاة 48 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 741.205 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، وتوفي 21.750 شخص، كما تلقى نحو 370.019 شخص في بلجيكا الجرعة الأولى من اللقاح و203.755 شخص الجرعة الثانية.

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