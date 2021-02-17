شهدت محافظة البحيرة انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة صاحبها سقوط أمطار غزيرة خاصة على المناطق الساحلية منذ الصباح الباكر، وأدى سقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة و الصيد وإغلاق بوغاز رشيد نظرا لارتفاع مستوى الأمواج، كما أدى هطول الأمطار بكثافة إلى انخفاض الحركة التجارية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على كافة مراكز ومدن المحافظة، فيما ترتفع حدة الأمواج بالبحر المتوسط من ثلاثة إلى خمسة أمتار.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة، مشددا على انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات.

كما شدد محافظ البحيرة على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ومراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .

ووجه محافظ البحيرة بالاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، بالإضافة إلى مراجعة صيانة خطوط ومجالات الكهرباء بكافة المراكز .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بإخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الأمل "عفونة سابقاً "، ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.