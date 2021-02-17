وزير الطاقة السعودي يدعو منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه" يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر".

وقال بن سلمان خلال افتتاح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك "نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام، لكن هناك الكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر".

وأضاف وزير الطاقة السعودي "حذرت في كلمتي خلال الاجتماع العام الماضي من الأثر المحتمل لهذه الجائحة على أسواق النفط وشددت على الحاجة إلى اليقظة والتحرك".

وأشار إلى أن "مستوى عدم اليقين عال جدا وعلينا أن نكون شديدي الحذر"،مضيفا "فالحذر هو ما تعلمناه من أحداث العام الماضي القاسية".

وشدد وزير الطاقة السعودي على أنه "سيتم استيعاب آثار هذه الجائحة وتجاوزها عن طريق قدر أكبر من التماسك والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة".