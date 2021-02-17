عدة ملايين بالولايات المتحدة بدون كهرباء بعد عاصفة شتوية

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يعاني ملايين الأمريكيين من انقطاع التيار الكهربي، اليوم الثلاثاء، بعد أن ضربت عاصفة شتوية أجزاء من وسط وجنوب وشرق الولايات المتحدة.

ولا يزال أكثر من 4ر4 مليون شخص في تكساس بدون كهرباء، إلى جانب مئات الآلاف من الأشخاص في ويست فرجينيا وكنتاكي ولويزيانا وأوكلاهوما.

وتسببت عاصفة شتوية في أوري إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 17 درجة تحت الصفر، حيث يكافح الكثير من الناس للبقاء دافئين بدون كهرباء.

وذكرت وسائل إعلام محلية وتقارير الشرطة أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد بسبب الطقس.

وفي هيوستن بولاية تكساس توفيت امرأة وطفل بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون. وقالت الشرطة المحلية إن سيارة استخدمت على ما يبدو لتدفئة جراج متصل بمنزلهم وهو ما تسبب في ظهور غازات سامة.

وتسبب حريق في منزل في حي بدون كهرباء في شوجر لاند بولاية تكساس في مقتل جدة وثلاثة أطفال. وقال متحدث باسم المدينة لمحطة الأنباء المحلية "كيه هيو 11"، إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.