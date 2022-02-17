الكرملين: استفزازات أوكرانيا في دونباس تصاعدت خلال آخر 24 ساعة

حذر الكرملين من تصعيد التوترات العسكرية بشكل ملموس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، ذاكرا أن حكومة كييف حشدت هناك قوة هجومية ضخمة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لهان مساء الخميس.

وكان يان ليشتشينكو، قائد القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك المعلنة استقلالها من جانب واحد، قد أفاد بأن الوضع على خط التماس في دونباس قد تصاعد بشكل كبير، وتحاول كييف تصعيد الصراع هناك.

وأضاف ليشتشينكو: «خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعد الموقف على خط التماس بشكل كبير. يقوم العدو (الأوكراني)، بناء على أوامر مباشرة من القيادة العسكرية والسياسية في كييف، بمحاولات لتصعيد النزاع».

كما دعا ليشتشينكو المراقبين الدوليين إلى تسجيل القصف الصادر من القوات المسلحة الأوكرانية، واتخاذ إجراءات لمنع إراقة الدماء في دونباس.

بدورها قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن قوات الأمن الأوكرانية أطلقت قذائف الهاون على ضواحي دونيتسك.

وقال متحدث باسم جمهورية دونيتسك: «في الساعة 9.50 (توقيت موسكو)، سجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه قرية ماندريكينو (ضواحي دونيتسك). إذ تم إطلاق خمسة قذائف من عيار 82 ملم».