كامالا هاريس تجتمع مع الرئيس الأوكراني الأسبوع المقبل

قال مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية، إنه من المقرر أن تجتمع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤولون، أن هذا الاجتماع هو واحد من عدة اجتماعات من المتوقع أن تعقدها هاريس مع مجموعة من القادة على هامش مؤتمر ميونخ، وسيأتي في توقيت محوري، مع محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منع الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن هاريس ستصل لحضور المؤتمر في ميونخ، غدا الجمعة، ومن المقرر أن تلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" ينس ستولتنبرج وزعماء لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

ووفقا للمسؤول، ستجتمع هاريس مع زيلينسكي، بعد غد السبت، ومن المتوقع أيضا أن تلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي زار واشنطن مؤخرا، واجتمع مع بايدن في البيت الأبيض.