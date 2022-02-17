 نورهان تشارك في بطولة مسرحية «الحفيد» مع الفنانة لوسي - بوابة الشروق
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نورهان تشارك في بطولة مسرحية «الحفيد» مع الفنانة لوسي

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 2:28 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 2:28 ص

تشارك الفنانة نورهان في مسرحية "الحفيد" بطولة الفنانة لوسي، حيث تجرى حاليا، بروڤات مكثفة؛ استعدادا لعرضها على المسرح القومي خلال الفترة المقبلة.

المسرحية مأخوذة عن روايتي "أم العروسة" و"الحفيد" للأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، وتدور فكرتها حول سيطرة كلام الناس على حرية الإنسان واختياراته في إطار كوميدي اجتماعي ساخر، وهي من إخراج محمد يوسف المنصوري.

وتواصل الفنانة نورهان، حاليا، تصوير مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته: ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومحمد كيلاني، وصفاء الطوخي، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

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