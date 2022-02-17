تدريبات مكثفة لأطباء مستشفيات الفرز والعزل بقنا

أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تدريب 29 طبيب من أطباء مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة على البروتوكول العلاجي الجديد لمرضى (كوفيد 19) بقاعة التدريبات بمستشفى قنا، في إطار التدريب المتطور والمستمر للفرق الطبية بمستشفيات الفرز والعزل.

وقال إن التدريب قدم جرعة علمية مكثفة لأطباء الفرز والعزل حول أحدث البروتوكولات في علاج حالات كورونا؛ لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة منهم.

من جانبها، ذكرت الدكتورة نيرمين دنقل مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة أن التدريب الذي قدمه الدكتور أشرف أمين استشاري طب الحالات الحرجة ورئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى قنا كان له دورا كبيرا في رفع المستوي العلمي للأطباء بمستشفيات الفرز والعزل، مؤكدة على أن إدارة التدريب بالمديرية تقدم بصورة مستمرة تدريبات مكثفة للأطباء في كافة التخصصات بالمستشفيات العامة والمركزية؛ من أجل تحسين المستوى العلمي ورفع القدرات المهنية.