 الكرملين: الوضع في دونباس مثير للقلق.. وأوكرانيا بدأت في إثارة الاستفزازات - بوابة الشروق
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الكرملين: الوضع في دونباس مثير للقلق.. وأوكرانيا بدأت في إثارة الاستفزازات

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 2:27 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 2:27 م

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن المعلومات الواردة من دونباس مثيرة للقلق، وأن كييف بدأت في القيام باستفزازات.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن التركيز المفرط للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة لخط ترسيم الحدود، إلى جانب الاستفزازات المحتملة، يمكن أن يشكل خطرًا رهيبًا. والآن نرى أن هذه الاستفزازات الرهيبة مستمرة"، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن الكرملين تلقى بعض الإشارات من كييف بشأن عقد اجتماع، لكن لم يرد أي رد بشأن أهدافه.

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