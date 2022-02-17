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نفى نادي الزمالك في بيان رسمي وجود أي مفاوضات مع حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي لتدريب الفريق الأبيض.

وتردد اسم البدري من أجل تولي تدريب الزمالك خلفا للمدرب الحالي باتريس كارتيرون، والذي يحيط الجدل حو مستقبله بسبب النتائج الأخيرة واخرها الخسارة من سموحة في الدوري بهدفين دون رد.

وفي بيان نسب لمرتضى منصور رئيس النادي اعتبر الزمالك أن ترديد اسم البدري الهدف منه ضرب استقرار الفريق قبل المرحلة الهامة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد البيان على انه لا تفاوض حالي او مستقبلي مع حسام البدري.