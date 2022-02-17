وزير خارجية إيطاليا يؤكد لنظيرته الألمانية أهمية الحوار مع موسكو

بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الأزمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا والاتصالات الأخيرة مع كييف وموسكو والأمن الأوروبي.

وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان أوردته وكالة آكي الإيطالية، إن الجانبين أكدا أهمية الاستمرار بالحفاظ على حوار بناء مع موسكو، بهدف الحد من التوترات والسعي إلى حلول سياسية مستدامة أيضًا من خلال تنسيق نورماندي، مع الحفاظ على الحزم الضروري بشأن المبادئ والقيم الأساسية.

وأشار البيان إلي أن دي مايو جدد تأكيد دعم بلاده الكامل لسيادة أوكرانيا وأمنها الإقليمي، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء والحلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتأتي المباحثات في أعقاب الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيطاليا وألمانيا للتوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع المستمر منذ فترة طويلة بين أوكرانيا وروسيا.