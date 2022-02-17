السيطرة على حريق مزرعة نخيل بالواحات البحرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بدائرة مركز شرطة الواحات البحرية، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تفيد نشوب حريق داخل مزرعة نخيل بمنطقة بديلة قصر البويطي بدائرة مركز شرطة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء لمحل الحريق.



وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق نشب داخل مزرعة نخيل على مساحة فدان التهم 50 نخلة بالكامل.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.