 العراق يرسل 3 طائرات إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب التركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يرسل 3 طائرات إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب التركية

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 10:29 ص

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إرسال ثلاث طائرات إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب التركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ثلاث طائرات إغاثية تنطلق اليوم إلى غازي عنتاب"، لافتا الى أن "دبلوماسية الاستجابة الوطنية تواصل جهدها لتقديم أعلى مستويات الدعم للجارتين تركيا وسوريا".

وأشار الصحاف إلى أن "الجانب التركي أبلغ وزارة الخارجية العراقية بمذكرة رسمية، أن عدد الجرحى من أبناء الجالية العراقية إثر الزلزال الذين تم نقلهم الى مستشفيات مختلفة في تركيا بلغ 22 شخصا.

يشار إلى أن الزلازل التي ضربت منطقة الحدودية التركية السورية في السادس من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل قرابة 42ألف شخص، بحسب الإحصائيات التي صدرت أمس الخميس.

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