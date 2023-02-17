افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، افتتاح فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة، بمبنى المركز الثقافي، تزامنا مع الاحتفال بذكرى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

ويشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والانشاد والابتهال الديني، حوالي 65 شاب من 26 دولة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية ببورسعيد والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.