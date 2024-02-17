انسحب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا، التي شهدت قتالا للسيطرة عليها على مدى عدة أشهر.

أعلن هذا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجديد أولكسندر سيرسكي على موقعي "اكس" و"فيسبوك" في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد الجيش أن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده في المدينة، معترفا بتمتعها بـ"تفوق على صعيد العدد والمدفعية والطيران".

وقال الجنرال الأوكراني الذي يقود القوات في هذه المنطقة أولكسندر تارنافسكي، إن المدافعين عن أفدييفكا "كانوا ينتقلون عند الضرورة إلى مواقع جديدة".

وأضاف: "من المؤسف أنه خلال إحدى عمليات الانتقال هذه، تم أسر العديد من جنودنا".