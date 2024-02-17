 بعد قتال دام أشهر. الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من مدينة أفدييفكا - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 4:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بعد قتال دام أشهر. الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من مدينة أفدييفكا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 3:56 ص | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 4:00 ص

انسحب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا، التي شهدت قتالا للسيطرة عليها على مدى عدة أشهر.

أعلن هذا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجديد أولكسندر سيرسكي على موقعي "اكس" و"فيسبوك" في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد الجيش أن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده في المدينة، معترفا بتمتعها بـ"تفوق على صعيد العدد والمدفعية والطيران".

وقال الجنرال الأوكراني الذي يقود القوات في هذه المنطقة أولكسندر تارنافسكي، إن المدافعين عن أفدييفكا "كانوا ينتقلون عند الضرورة إلى مواقع جديدة".

وأضاف: "من المؤسف أنه خلال إحدى عمليات الانتقال هذه، تم أسر العديد من جنودنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك