محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بيلا

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة افتتحت، اليوم السبت، منفذاً جديدًا لمعارض «هلا رمضان» بمدينة بيلا، والمقام بجوار ماركت المنطقة الشمالية العسكرية، ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، وبخاصة بالأحياء الأكثر احتياجا.

وأضاف المحافظ أن المعرض يعد الثامن ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان والتي افتتحتها المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجها رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه تفقد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أقسام المعرض بإشراف المنطقة الشمالية العسكرية ومشاركة عدد من كبرى الشركات وسلاسل بيع السلع الغذائية، حيث أطمئن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وأشاد رئيس مدينة بيلا، بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإقليم.