 طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة التامين مياه الشرب والصرف الصحي - بوابة الشروق
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طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة التامين مياه الشرب والصرف الصحي

علي كمال
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 4:42 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 4:42 م

أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الإسكان والمالية بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح بدر، خلال طلب الإحاطة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وهي أعلى زيادة منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات علي الموظفين لديها ومازال هناك من يتقاضي 2000 جنيه راتب وهو لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية


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