أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الشعب المصري هو شعب الله المختار الحقيقي، مستندًا إلى تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامح «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن بني إسرائيل آمنوا قبل عهد السيد المسيح عليه السلام منذ حوالي 2000 سنة فقط بوجود الله، بينما آمن المصريون القدماء بالحساب والجزاء منذ عهد الأسرة الأولى وبالحياة بعد الموت منذ 7000 سنة.

وأكد أن ادعاء بني إسرائيل أنهم شعب الله المختار باطل، مضيفا أن الفيلسوف الألماني هيجل أثبت أنهم أخذوا القيم الأخلاقية للوصايا العشر من الحضارة المصرية القديمة دون استكمالها، بعد محو صفة «لا تكذب».

وانتقد شعوب بني إسرائيل، واصفًا إياهم بالكذابين، نظرًا لغياب صفة الصدق في قانون الأخلاق الخاص بهم، مبديًا استغرابه من اختيار الله عز وجل لشعب اشتهر بالكذب ليكون شعبًا مختارًا، بينما عرف المصريون القدماء البشرية بوجود الله عز وجل والبعث والخلود والثواب والعقاب.

وأكد أن شعب الله المختار هم القدماء المصريون، بينما نبيي الله داوود وسليمان لم يكونوا أكثر من رؤساء قبائل في فلسطين، إذ لم يكن لدى بني إسرائيل أي فكرة عن الله، وقتلوا وذبحوا كل الأنبياء.