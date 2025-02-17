جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن استعدادا لمعسكر مارس

عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة اليوم الإثنين مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا و سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس و الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

أعقب الجلسة اجتماع لجهاز المنتخب الوطني للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، كما قام الجهاز بمشاهدة ملخصات لمباريات منتخبى إثيوبيا وسيراليون لمعرفة نقاط القوة و الضعف قبل مواجهتهما.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو ، إثيوبيا، غينيا بيساو،سيراليون وجيبوتي. يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.