 صحة غزة: 16 إصابة جراء عدوان الاحتلال في آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: 16 إصابة جراء عدوان الاحتلال في آخر 24 ساعة


نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 1:21 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 1:21 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت 13 شهيدًا (9 شهداء انتشال، و4 جدد)، و16 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و284 شهيدًا، و111 ألفًا و709 إصابات.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

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