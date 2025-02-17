الكونغو الديمقراطية تعترف بسيطرة المتمردين على بوكافو الاستراتيجية

قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد إن المتمردين المدعومين من رواندا سيطروا على مدينة بوكافو الإستراتيجية في شرق البلاد الغني بالمعادن، مما يدفع المنطقة نحو حرب متعددة الدول.

ونشر متحدث باسم المتمردين يدعى ويلي نجوما مقاطع فيديو لقوات حركة "ام 23" في وسط المدينة اليوم الأحد، بعد ساعات من قول الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي إن الجيش يسيطر على المدينة. وقال نجوما في رسالة نصية اليوم الأحد إن المتمردين يحتلون المدينة الآن.

وقالت وزارة الإعلام الكونغولية في بيان على تطبيق "إكس" إن "الحكومة تفعل كل ما يمكن لاستعادة النظام والأمن ووحدة الأراضي".

يذكر أن سقوط بوكافو يعني أن متمردي حركة "ام 23" يسيطرون على كل حدود الكونغو الشرقية مع رواندا على طول بحيرة كيفو. وتقول الحكومة إن رواندا والمتمردين يخططان لاحتلال المنطقة، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية مماثلة لتلك التي خاضتها معظم دول وسط أفريقيا قبل ربع قرن.

وفي الشهر الماضي، سيطر متمردو "ام 23" على مدينة جوما الإستراتيجية ومطارها على الطرف الشمالي من البحيرة، بعد إلحاق الهزيمة بجيش الكونغو الديمقراطية والميليشيات المتحالفة معه وقوات حفظ السلام من جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي والأمم المتحدة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة ثلاثة آلاف آخرين.