الرئاسة التركية: زيلينسكي يجري زيارة رسمية إلى أنقرة غدا الثلاثاء

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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يجري زيارة رسمية إلى تركيا غدا الثلاثاء.

وسيزور فولوديمير زيلينسكي السعودية الأربعاء، غداة اجتماعات مقررة بين مسئولين روس وأمريكيين في الرياض، على ما أفاد ناطق باسم الرئيس الأوكراني لوكالة «فرانس برس».

وقال سيرجي نيكيفوروف، إن زيلينسكي سيزور السعودية مع زوجته في إطار زيارة رسمية «مخطط لها منذ فترة طويلة».

وستأتي زيارة الرئيس الأوكراني غداة اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومسئولين أمريكيين، في إطار ما يقول الكرملين إنها جهود لإصلاح علاقات موسكو مع واشنطن.