محافظ الأقصر يتفقد السوق السياحي في جولة مسائية

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم، جولة ميدانية مسائية بشارع السوق السياحي بمدينة الأقصر؛ لمتابعة الحالة الأمنية ومستوى النظافة والانضباط العام، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وتفقد المحافظ انتظام العمل بالمحال التجارية، واطمأن على تواجد الخدمات الأمنية وانتشار عمال النظافة، موجهاً بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الشارع والحفاظ على المظهر الجمالي بما يتناسب مع مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية.

وشهدت الجولة ترحيباً من الأهالي والسائحين والبائعين، الذين أعربوا عن دعمهم لجهود المحافظة في تطوير الخدمات وتعزيز الانضباط بالشوارع، فيما أكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء وضمان تقديم صورة حضارية تليق بالمحافظة.