افتتح اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، والمهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، 6 معارض «أهلاً رمضان» بكافة أحياء المدينة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن المعارض ستستمر طوال شهر رمضان في أحياء المدينة، ومنطقة عرب حمدان، والميناء، والمزينة، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وتشمل جميع احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

وأضاف أن المعارض تم تنظيمها بالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة نويبع ومديرية التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة وبجودة مناسبة. وتشمل المعروضات السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، والبقوليات، وياميش رمضان، إلى جانب الفاكهة والخضروات وغيرها.

وأشار إلى بيع اللحوم الطازجة بسعر 400 جنيه للكيلو يوم الجمعة من كل أسبوع خلال الشهر الكريم بمنفذ القلعة بالمدينة، مؤكدًا متابعة المعارض لضمان توافر السلع بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.