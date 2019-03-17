في لفتة تضامنية منها، لإظهار دعمها للجالية الإسلامية في بلادها، ارتدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، حجابًا خلال زيارتها إلى مركز للاجئين في مدينة كرايست تشرش، اليوم السبت، للقاء عائلات عدد من ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أمس الجمعة، وراح ضحيته 50 شخصًا، فيما أصيب 50 آخرين.

وقالت «ارديرن» خلال الزيارة: «نشعر عميقًا في قلوبنا ما حصل لكم، نشعر بالأسى وبالظلم وبالغضب ونحن نتشارك بهذا معكم، تريدون عودة أحبائكم لكم، وأعلم أن هناك أمور دينية فيما يتعلق بالدفن وهذا أمر في قائمة أولوياتنا».

وفي ضوء ذلك، تستعرض «الشروق» أبرز وأهم المعلومات عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية.

-ولدت جاسيندا أرديرن بمدينة هاملتون، في نيوزيلندا، في 26 يوليو عام 1980.

-تربت جاسيندا كعضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وغادرت الكنيسة في عام 2005.

-تخرجت جاسيندا من جامعة وايكاتو في مدينة هاميلتون بنيوزيلندا عام 2001.

- بدأت جاسيندا حياتها المهنية بعد تخرجها بالعمل كباحثة في مكتب رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك.

-بعد ذلك، عملت جاسيندا في المملكة المتحدة كمستشارة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير.

-أصبحت جاسيندا عضوًا في البرلمان النيوزيلندي بعد انتخابها لأول مرة في الانتخابات العامة لعام 2008.

-تم انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي في عام 2008، وشغلت المنصب لما يقارب لعشر سنوات.

-تولت جاسيندا زعامة حزب العمل النيوزلندي منذ 1 أغسطس 2017.

-تولت جاسيندا منصب رئيس وزراء نيوزيلندا في 26 أكتوبر عام 2017.

-تعد جاسيندا أصغر رئيسة حكومة في العالم، بعد تقلدها منصبها كرئيسة وزراء لنيوزلندا في سن السابعة والثلاثين.

-تعتبر جاسيندا رئيسة الوزراء الأربعون لنيوزلندا.

-تعد جاسيندا أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودًا وهي في المنصب، بعد وضعها مولودتها الأولى «نيفى تى أروها»، في يونيو الماضي.

- وللمرة الأولى في التاريخ، دخلت «نيف تي أراها»، البالغة من العمر ثلاثة أشهر، أروقة وقاعات الأمم المتحدة، ببطاقة مرور أمني مسجل عليها «طفلة نيوزيلندا الأولى».