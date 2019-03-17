الرئيس الأفغاني يزور الإمارات العربية المتحدة

غادر الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني بلاده، اليوم الأحد، متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في حكومته.

وأوضحت الرئاسة الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس"- أن عبد الغني سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر البيان أيضا أنه من المقرر أن يوقع المسؤولون من البلدين 6 مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الثقافي والتعليم والرياضة، وكذلك الطاقة والزراعة، فضلا عن مجال الكشف عن الألغام والتخلص منها، وسيتم التوقيع بحضور الرئيس الأفغاني وولي عهد أبو ظبي.