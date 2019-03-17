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الرئيس الأفغاني يزور الإمارات العربية المتحدة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 مارس 2019 - 10:03 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مارس 2019 - 10:03 ص

غادر الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني بلاده، اليوم الأحد، متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في حكومته.

وأوضحت الرئاسة الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس"- أن عبد الغني سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر البيان أيضا أنه من المقرر أن يوقع المسؤولون من البلدين 6 مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الثقافي والتعليم والرياضة، وكذلك الطاقة والزراعة، فضلا عن مجال الكشف عن الألغام والتخلص منها، وسيتم التوقيع بحضور الرئيس الأفغاني وولي عهد أبو ظبي.

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