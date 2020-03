SafeHand رؤساء وفنانون ورياضيون يشاركون في تحدي «الأيدي الآمنة» لمحاربة كورونا

وسط حالة الهلع التي يعيشها العالم بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحديا جديدا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "اليد الآمنة" أو #safehands، وذلك في إطار حملة توعية للوقاية من وباء كورونا.

والتحدي عبارة عن غسل اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية وتجفيفها بالمناديل الورقية، ثم إغلاق صنبور الماء بالمنديل ورميه؛ وذلك لتوعية المواطنين بأهمية غسل اليدين لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وظهر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، كمشارك في التحدي، كما دعا العديد من الرؤساء للمشاركة فيه لتوعية شعوبهم بأهمية غسل اليدين.

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.

WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.

Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020

وشارك في التحدي العديد من الرؤساء والمشاهير والمواطنين في شتى أنحاء العالم، وبالعديد من الطرق المختلفة.

فنشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتيني، فيديو على حساب الفيفا وهو يشارك في التحدي، كما دعا العديد من المشاهير في منشوره ليشاركوا في التحدي أيضاً.

واستجاب عدد من الرياضيين مثل أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي.

وريكاردوا كاك لاعب كرة قدم البرازيلي شارك في التحدي عبر حسابه على تويتر.

I am happy to accept the @WHO #SafeHands Challenge passed by @FIFAcom President Gianni Infantino for protecting #health & beating #COVID19. We must Be Ready to support each other in this fight against #coronavirus for our families, our friends, our communities & our world. https://t.co/iOdfVuNKwH pic.twitter.com/44AYNTc0uW — Kaka (@KAKA) March 14, 2020

ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، فيديو له وهو يغسل يديه مشاركاً في التحدي، وداعياً الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد للمشاركة فيه.

Together with members of my cabinet, I have accepted @WHO and @DrTedros’s #SafeHands challenge as a means of preventing the spread of #COVID19. I challenge @EmmanuelMacron and @MohamedBinZayed pic.twitter.com/66DpjmpAA9 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 16, 2020

كما شاركت جوان أوريوردان الناشطة الأيرلندية والصحفية الرياضية في التحدي، مع أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تعاني من متلازمة نادرة فقدت بسببها ساقيها وذراعيها، فأظهرت أن "لمجرد أنك لا تملك يدين، لا يعني أنك لا يجب أن تغسلهم".

Glad to accept @WHO #SafeHands challenge. All you need is soap, water and a man who takes his job as health and safety officer incredibly seriously! pic.twitter.com/jixU48E0hW — Joanne O’ Riordan (@JoanneOR_Ox) March 14, 2020

كما شارك وزير السياحة والحياة البرية الكيني نجيب بلالا في التحدي.

We can protect ourselves from #COVID19 by washing our hands. Keep yourself and the people around you safe. #SafeHands pic.twitter.com/pERUMIQ8XR — Najib Balala (@tunajibu) March 16, 2020

ونشر بيتر شمايكل لاعب كرة القدم الدنماركي السابق، الذي شغل موقع حارس مرمى نادي مانشيستر يونايتد قبل اعتزاله، فيديو يشارك فيه تحدي الأيدي الآمنة مستخدماً معقم اليد.

I’m taking on the WHO #SafeHands challenge in solidarity of all those affected by the coronavirus. Hand hygiene is key to keep ourselves and others protected. Spread the message, not the virus. pic.twitter.com/K7eGPhcDIv — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) March 13, 2020

وحاول بعض الناس إضفاء شيء من الطرافة فشارك في التحدي بطريقة مختلفة.

ووصل التحدي إلى آسيا، حيث تقوم سيدة هندية بتعليم مجوعة من نساء بمنطقة أمبيكابور بالهند، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

وشاركت الممثلة الأمريكية في التحدي من خلال موقع "تيك توك" ونشرت الفيديو على حسابها على "تويتر"، وهي تغني وترقص بينما تغسل يدها.

كما شارك في التحدي أحد الفنانين الذي شكل مجسما كبيرا من الرمل، وقال: "هناك بعض الأشياء البسيطة التي نستطيع فعلها لحماية أنفسنا من فيروس كورونا، ومن ضمنها غشل اليدين".