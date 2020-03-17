SafeHand رؤساء وفنانون ورياضيون يشاركون في تحدي «الأيدي الآمنة» لمحاربة كورونا

وسط حالة الهلع التي يعيشها العالم بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحديا جديدا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "اليد الآمنة" أو #safehands، وذلك في إطار حملة توعية للوقاية من وباء كورونا.
والتحدي عبارة عن غسل اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية وتجفيفها بالمناديل الورقية، ثم إغلاق صنبور الماء بالمنديل ورميه؛ وذلك لتوعية المواطنين بأهمية غسل اليدين لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وظهر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، كمشارك في التحدي، كما دعا العديد من الرؤساء للمشاركة فيه لتوعية شعوبهم بأهمية غسل اليدين.
وشارك في التحدي العديد من الرؤساء والمشاهير والمواطنين في شتى أنحاء العالم، وبالعديد من الطرق المختلفة.
فنشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتيني، فيديو على حساب الفيفا وهو يشارك في التحدي، كما دعا العديد من المشاهير في منشوره ليشاركوا في التحدي أيضاً.
واستجاب عدد من الرياضيين مثل أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي.
وريكاردوا كاك لاعب كرة قدم البرازيلي شارك في التحدي عبر حسابه على تويتر.
ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، فيديو له وهو يغسل يديه مشاركاً في التحدي، وداعياً الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد للمشاركة فيه.
كما شاركت جوان أوريوردان الناشطة الأيرلندية والصحفية الرياضية في التحدي، مع أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تعاني من متلازمة نادرة فقدت بسببها ساقيها وذراعيها، فأظهرت أن "لمجرد أنك لا تملك يدين، لا يعني أنك لا يجب أن تغسلهم".
كما شارك وزير السياحة والحياة البرية الكيني نجيب بلالا في التحدي.
ونشر بيتر شمايكل لاعب كرة القدم الدنماركي السابق، الذي شغل موقع حارس مرمى نادي مانشيستر يونايتد قبل اعتزاله، فيديو يشارك فيه تحدي الأيدي الآمنة مستخدماً معقم اليد.
وحاول بعض الناس إضفاء شيء من الطرافة فشارك في التحدي بطريقة مختلفة.
ووصل التحدي إلى آسيا، حيث تقوم سيدة هندية بتعليم مجوعة من نساء بمنطقة أمبيكابور بالهند، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.
وشاركت الممثلة الأمريكية في التحدي من خلال موقع "تيك توك" ونشرت الفيديو على حسابها على "تويتر"، وهي تغني وترقص بينما تغسل يدها.
كما شارك في التحدي أحد الفنانين الذي شكل مجسما كبيرا من الرمل، وقال: "هناك بعض الأشياء البسيطة التي نستطيع فعلها لحماية أنفسنا من فيروس كورونا، ومن ضمنها غشل اليدين".