الصحة تفتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع الفئات فوق 18 عاما

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع الفئات فوق 18 عاما، حيث أصبحت هناك ٣ خانات يمكنهم التسجيل وهم الأطقم الطبية، وذوي الأمراض المزمنة من جميع الأعمار، وفئات أخرى.

والموقع الإلكتروني هوhttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

والتسجيل للحصول على اللقاح يشمل المصريين والأجانب المقيمين في البلاد، حيث يتيح الموقع التسجيل باللغتين العربية والانجليزية.

ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

ووضعت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك، وأسترازنكا".

وتم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات، لافتة إلى أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم ال"جافي" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.