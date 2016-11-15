السجن 3 أعوام لمزارع وابنه بتهمة الشروع في قتل فلاح بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، اليوم الأربعاء، مزارع، يدعى (إ.ال.ح)، وابنه (أ.إ.ال)، بالسجن 3 أعوام، لاتهامهما بالشروع في قتل (ت.ال.ع)، فلاح، وذلك في القضية رقم 6098 لسنة 2020 جنايات برج العرب.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بوصول شخص مصابًا للمستشفى العام، بعدما تعدى عليه شخصين أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه، حيث إنه حال قيادته دراجة بخارية "تروسيكل" على الطريق العام، في نطاق دائرة القسم، فوجئ بإطلاق المتهمين النار عليه من بندقية آلية كانت بحوزتهما وإصابته.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه، سبق وحدث بينه وبين "خ.م.ع"، ربة منزل، خلافًا بسبب رفضها زواجه من ابنتها، وأنه حاول من قبل سرقة المواشي الخاصة بها، فقرر المتهمان الانتقام منه، وإطلاق النار عليه.

وبتقنين الإجراءات، ألقي القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات، السيد البتانوني.