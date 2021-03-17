 خارجية روسيا: تقرير الاستخبارات الأمريكية حول التدخل الروسي في الانتخابات كذب وتضليل - بوابة الشروق
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خارجية روسيا: تقرير الاستخبارات الأمريكية حول التدخل الروسي في الانتخابات كذب وتضليل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 4:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 4:11 م

وصفت وزارة الخارجية الروسية تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، بأنه دفعة جديدة من الأكاذيب والمعلومات المضللة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الأربعاء: " أولاً، هذا جزء آخر من الأكاذيب والمعلومات المضللة والمزيفة، وثانياً، من الضروري بالفعل الخروج بشيء أكثر إثارة للاهتمام وأحدث وأكثر واقعية، ولم يعد ممكناً لأجهزة الدولة في الولايات المتحدة الأميركية أن تتلاعب بالرأي العام داخل بلادها إلى هذا الحد"، مضيفة: "روسيا نفت في الماضي مرارا وتكرارا مزاعم تورطها في التدخل بالانتخابات الأمريكية".

ويتهم تقرير استخباراتي أمريكي، رفعت عنه السرية أمس الثلاثاء، روسيا بمحاولة دعم دونالد ترامب وتشويه سمعة جو بايدن و"زرع الفتنة" في المجتمع الأمريكي.


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