اللجنة العلمية المغربية تعلن مواصلة التلقيح بـ أسترازينيكا في البلاد

قررت اللجنة العلمية المعنية بمتابعة استراتيجية التلقيح بالمغرب مواصلة استعمال "أسترازينيكا".

وكشفت اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد "كوفيد-19" أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية تلقى بلاغا بوجود أربع حالات مرتبطة بظهور أعراض جانبية ترتبط بـ"الانصمام الخثاري"، (التجلط الدموى) بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا".

وأوضحت اللجنة العلمية، أنه بعد تحليل عميق تبين إلى أن حالة واحدة لا علاقة لها بـ"الانصمام الخثاري"، وفي حالتين أخرتين لم يثبت وجود أي علاقة بين التلقيح والانصمام الخثاري"؛ فيما الحالة الرابعة لا تزال قيد البحث والتحري، وسيتم الكشف عن نتائجها.

وتأتي توضيحات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة المغربية بعدما علقت أكثر من 10 دول أوروبية التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لـ"كورونا" كإجراء احترازي بعد ظهور آثار جانبية مشتبه بها، مثل تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وبناء على تصريحات منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية وحالات الملقحين في المغرب فقد أمرت اللجنة العلمية، المعنية بمتابعة إستراتيجية التلقيح، بمواصلة استعمال "أسترازينيكا" في المغرب.