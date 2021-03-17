إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسرى الفلسطينيين من الزيارة والكانتينا لمدة شهر

نفذت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عملية اقتحام واسعة لمجموعة من الغرف في سجن "ايشل – بئر السبع"، يقبع فيها 22 أسيرًا فلسطينيا.

وأوضح نادي الأسير - في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن عملية الاقتحام استمرت ست ساعات، أجرت خلالها قوات القمع التابعة لإدارة المعتقل عمليات تفتيش وتخريب طالت مقتنيات الأسرى، وفتشت كل أسير تفتيشا دقيقا بعد تقييده.

وبين أن إدارة السّجن لم تكتف بعمليات التّنكيل والتّفتيش بحقّ الأسرى، بل فرضت عليهم مجموعة من "العقوبات"، تمثلت: بحرمانهم من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر، وسحبت كافة الكهربائيات من غرفتين، وحولتهما إلى زنازين، وعزلت الأسرى القابعين فيهما، وحرمتهم من الخروج للفورة لمدة أسبوع.

ولفت نادي الأسير إلى أن (75) أسيرًا يقبعون في سجن "ايشل- بئر السبع" في قسم واحد مخصص للأسرى، منهم مرضى وكبار في السّن.

يذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتّفتيش المتكرّرة، إضافة إلى جملة من السياسات التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، لفرض مزيد من السَّيطرة والرّقابة عليهم وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.