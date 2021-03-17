فون دير لاين: ربما يتم تشديد قواعد تصدير لقاحات مضادة لكورونا

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أن الإتحاد الأوروبي من المحتمل أن يشدد قواعده لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بالسماح فقط بتسليم الجرعات للدول التي تسمح أيضا بتصدير الجرعات.

وبموجب سجل التصدير الحالي، الذي تم استحداثه في يناير الماضي، يتعين على الشركات بأن تتقدم بطلب للحصول على إذن تصدير للقاحات، التي يتم انتاجها في الإتحاد الأوروبي.

وإذا تبين للسلطات الوطنية أن شركة ما لديها جرعات التكتل، استنادا إلى الاتفاقية، التي وقعت عليها، يمكن أن ترفض تصدير أي من الجرعات التي يتم تصنيعها في تلك الدولة.

لكن فون دير لاين أوضحت اليوم الأربعاء أن المفوضية تدرس تشديد القواعد بصورة أكبر. ويمكن أن تعتمد التراخيص على مبدأ المعاملة بالمثل.

بمعنى آخر، إذا تم إنتاج لقاحات في دولة غير عضو بالإتحاد الأوروبي، لكن تلك الدولة تحظر صادرات اللقاحات، يتعين على الإتحاد الأوروبي وقف التسليم إلى تلك الدولة، طبقا لما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقالت إن هذا لن يؤثر على الولايات المتحدة، حيث أن مبدأ المعاملة بالمثل مكفول هناك.

وبدلاً من ذلك، يمكن اعتبار الإعلان بمثابة تحذير لبريطانيا. حيث تزعم المفوضية أن الدولة العضو السابق بالتكتل لا يصدر أي جرعات من اللقاح بينما تلقى 10 ملايين جرعة من التكتل.

وقالت فون دير لاين: "ما زلنا ننتظر الحصول على جرعات من المملكة المتحدة، لذا فهذه دعوة لإظهار أن هناك أيضا جرعات من المملكة المتحدة قادمة إلى الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك معاملة بالمثل".

وردا على تصريحات فون دير لاين ، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده "تتوقع تماما" أن يتم الوفاء بعقود اللقاح المضاد لكورونا الموقعة مع منتجي الأدوية .

وذكر هانكوك في بيان صحفي موجز اليوم الأربعاء، أن لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد تم إنتاجه بعد إجراء أبحاث مولتها الحكومة البريطانية، وأن الحكومة ساعدت في إنشاء سلسلة التوريد في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن بريطانيا "وقعت عقدا قانونيا" لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد للشعب البريطاني، مرددًا تعليقات فون دير لاين السابقة ، بأنه لا ينبغي فرض "قيود على تصدير اللقاحات من قبل الشركات التي تفي بالمسؤوليات التعاقدية".

وأضاف: "أن توريد اللقاحات من منشآت إنتاج الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة يفي بالفعل بالمسؤوليات التعاقدية ونتوقع تماما أن يتم الوفاء بتلك العقود بالكامل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفت الحكومة البريطانية تقارير عن منع الصادرات ، قائلة إنها "لم تمنع تصدير لقاح واحد لكوفيد-19".

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سمح بتصدير ما إجماليه 41 مليون جرعة إلى 33 دولة منذ بداية شباط/فبراير، بينما كانت الدول الأعضاء تكافح لتطعيم مواطنيها.

ويجب على التكتل أيضا النظر فيما إذا كان سيستمر في السماح بالتصدير إلى البلدان ذات معدلات التطعيم الأعلى من الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "نريد توصيل موثوق للقاحات". وهذا يتعلق بالتأكد من أن أوروبا تحصل على نصيبها العادل ".

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستقدم الاقتراح في اجتماع لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

يأتي هذا الإعلان وسط تأخير في التسليم من قبل شركة أسترازينيكا وتباطؤ في بدء حملات التطعيم في جميع أنحاء الكتلة.

واتهمت فون دير لاين الشركة بعدم الوفاء بوعودها: وأنه من بين 180 مليون جرعة وعدت بها الشركة ، سيتم تسليم 70 مليون فقط في الربع الثاني من العام، على حد قولها.