رئيس وزراء فرنسا: سأتلقى لقاح أسترازينيكا فور حصوله على الضوء الأخضر مجددا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أنه سيتلقى لقاح شركة "أسترازينيكا" فور حصوله على الضوء الأخضر مجددا من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال كاستكس /55 عاما/ لقناة "بي إف إم" التلفزيونية: "حتى الآن، قررت أن أتلقى التطعيم عندما يحين دوري".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ، في بيان مشترك، إن تعليق اللقاح في بلديهما كان "إجراء احترازيا مؤقتا".

وقالت رئيسة الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء إن الوكالة لا تزال مقتنعة بسلامة لقاح كوفيد- 19 الذي طورته شركة أسترازينيكا.

وذكرت المديرة التنفيذية للوكالة إيمير كوك أن "وضع مثل هذا ليس غير متوقع"، في إشارة إلى عدة حالات تم تسجيلها لجلطات الدم والتي قيل إنها أثار جانبية بعد تلقي جرعة اللقاح. وأضافت: "عندما تقوم بتطعيم ملايين الأشخاص، فمن المحتم أن تظهر حالات نادرة أو خطيرة من التوعك الذي يحدث بعد التطعيم".

وانتشر الخوف من اللقاح حيث سجلت المزيد من الدول حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص بعد تلقي التطعيم. وأوقفت عدة دول أوروبية استخدام المنتج، مما زاد من تعقيد حملات التطعيم المضطربة بالفعل.