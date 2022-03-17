 عمرو موسى: الصراع في أوكرانيا جمع 5 مشكلات.. والاضطراب قد يستمر 3 سنوات - بوابة الشروق
الخميس 17 مارس 2022 11:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

عمرو موسى: الصراع في أوكرانيا جمع 5 مشكلات.. والاضطراب قد يستمر 3 سنوات

أحمد علاء
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 11:46 م
قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن ما تشهده أوكرانيا (التي تتعرض لغزو روسي) سيؤثر على الاستقرار العالمي والنظام الدولي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن رسم المستقبل في الوقت الحالي يتم في إطار من الاضطراب الذي قد يستغرق ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية ليست من الملفات التي تنتهي في غضون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، معتبرًا أن ما تشهده أوكرانيا جمع خمس مشكلات سويًّا، وهي الغزو والدمار، والتجمع الأوروبي، ودور حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحرب الباردة، والحصار الاقتصادي وآثاره.

وأكمل: "هل المواطن الروسي هو من سيشكو من آثار الحصار الاقتصادي أولًا أن المواطن الأمريكي والأوروبي هو من سيشكو أولًا.. ماذا عن مواطنيننا نحن أيضًا عندما نجد أن الآثار الاقتصادية تهدد الخطط القائمة لإحداث التنمية".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك