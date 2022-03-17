قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن ما تشهده أوكرانيا (التي تتعرض لغزو روسي) سيؤثر على الاستقرار العالمي والنظام الدولي.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن رسم المستقبل في الوقت الحالي يتم في إطار من الاضطراب الذي قد يستغرق ثلاث سنوات.



وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية ليست من الملفات التي تنتهي في غضون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، معتبرًا أن ما تشهده أوكرانيا جمع خمس مشكلات سويًّا، وهي الغزو والدمار، والتجمع الأوروبي، ودور حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحرب الباردة، والحصار الاقتصادي وآثاره.



وأكمل: "هل المواطن الروسي هو من سيشكو من آثار الحصار الاقتصادي أولًا أن المواطن الأمريكي والأوروبي هو من سيشكو أولًا.. ماذا عن مواطنيننا نحن أيضًا عندما نجد أن الآثار الاقتصادية تهدد الخطط القائمة لإحداث التنمية".