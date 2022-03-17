 رئيس وزراء أوكرانيا يدعو شركة نستله إلى وقف أعمالها في روسيا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء أوكرانيا يدعو شركة نستله إلى وقف أعمالها في روسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 11:44 م

دعا رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، المدير التنفيذي لشركة نسلته السويسرية مارك شينايدر، إلى إعادة النظر في قرار الشركة بمواصلة بعض عملياتها في روسيا، مما يعزز الضغوط بشكل علني على أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

 

وعلقت نستله صادرات المنتجات غير الأساسية مثل القهوة نسبريسو ومياه سان بليجرينو إلى روسيا، ولكنها لا تزال تقدم للسكان بعض السلع الضرورية مثل أغذية الأطفال والحيوانات الأليفة.

 

ووفقا لبلومبرج، شكلت روسيا مصدرا لـ1.7 مليار فرنك سويسري من عائدات الشركة العام الماضي، بواقع 2% من إجمالي الإيرادات.

 

وقال شميهال إن شنايدر لم يظهر "تفاهما"، لكنه عبر عن أمله في أن تغير الشركة السويسرية مسارها قريبا.

 

وجاء تصريح شميهال في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مستشهدا بردود تدعو إلى مقاطعة منتجات نستله، وتظهر ضغوطا متنامية على الشركة متعددة الجنسيات التي تواصل عملياتها في روسيا.


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