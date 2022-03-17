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يفتتح اليوم الخميس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، فى حضور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز اليابانى موري وتنابي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات القارية.

ويشهد الافتتاح حضور الجماهير خلال البطولة بالاضافة إلى إقامة حفل فني في الافتتاح واغنية خاصة للبطولة.

وتستضيف مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022 ، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 20 مارس.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة.

وعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا أمس الأربعاء بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة ٢٠٢٢ ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة 281 مشاركا يمثلون 34 دولة على رأسها أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وأيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقياسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر