الكرملين: وصف بايدن لبوتين بأنه «مجرم حرب» لا يغتفر

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر".



وأضاف بيسكوف: "نعتبر أن مثل هذه اللهجة غير مقبولة ولا تغفر، ولاسيما من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم"، بحسب ما نقلت قناة (آر تي) الروسية.



وكان بايد قال في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت لاحق تعليقا على تصريحات بايدن إن الرئيس الأمريكي "كان يتحدث من قلبه".



واستمرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب يوم الأربعاء حيث أعرب الجانبان عن تفاؤل حذر بشأن إحراز تقدم.



وأكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك وجود مسودة اتفاق مع روسيا، لكنه لم يسهب في التوقعات.



وأعلن بايدن في وقت لاحق عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.