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أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات، والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 ، مشيدًا بقيادات الاتحاد المصري للعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين ومجهودهم الكبير خلال الفترة الأخيرة وهو ما تجسد في استضافة مصر لكبرى البطولات العالمية.

وقال الوزير أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ باتت جاهزة لاستضافة كافة الأحداث الرياضية الكبرى بعدما أصبحت البنية التحتية للمنشآت الرياضية على المستوى الأمثل وفقا لمتطلبات ومعايير كافة الاتحادات الدولية.

وعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا أمس الأربعاء بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة 281 مشاركا يمثلون 34 دولة على رأسها أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وأيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقياسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر