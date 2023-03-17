نوفوستي: بولندا ستنشر صواريخ هيمارس الأمريكية بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينجراد الروسية

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، نقلا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، قوله: "إن وارسو ستنشر أول صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية، التي ستحصل عليها، بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينجراد شمال غرب روسيا".

وأضاف وزير الدفاع البولندي اليوم الجمعة: " ستدخل صواريخ "هيمارس" الخدمة مع الفرقة الميكانيكية 16"، لافتا إلى أنه تم طلب هذه الصواريخ في عام 2019.

وأوضح الوزير البولندي أن الكونجرس الأمريكي وافق على طلب بولندا بالحصول على 500 منصة إطلاق "هيمارس"، مشدد على أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ مماثلة إلى كييف.