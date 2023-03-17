 روسيا تفتح تحقيقا فى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين - بوابة الشروق
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روسيا تفتح تحقيقا فى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 11:48 م

كلف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الجمعة، المحققين بفتح تحقيق في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان للجنة التحقيق، اليوم الجمعة، نقلته وكالة تاس اليوم، أن"رئيس لجنة التحقيق الروسية كلف الجهاز المركزي للجنة بإجراء تحقيق في إصدار مذكرات اعتقال غير شرعية بحق مواطنين روس من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وذكر البيان، أن لجنة التحقيق ستحدد الأشخاص من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا القرار المذكور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت اليوم مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا "للاشتباه بضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".

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