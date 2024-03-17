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طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ضرورة توافر لجنة طبية تقوم بتقديم تقرير طبي كامل عن حالة اللاعبين المشاركين في الدرجات المختلفة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "لابد من وجود لجنة طبية داخل اتحاد الكرة لتصحيح المسار".

أضاف:" لابد من وجود بنود لتوفير شروط أساسية وتقرير طبي للاعبين في جميع الدرجات".

أوضح: "يجب أن يقوم كل لاعب ببعض الفحوصات الأساسية مثل صورة الدم، ورسم قلب بالمجهود لكي تضمن صحة اللاعب المشارك في البطولات".

أتم:" ما حدث مع أحمد رفعت درس كبير لنا وللكرة المصرية وللمسؤولين".