رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا يتابع حملة للمرور على المحلات التجارية

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، حملة مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والمحلات التجارية والمخابز تحت إشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ضمن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والقضاء على الاحتكار.

ووجه رئيس المركز، جميع الجهات المعنية، بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها.