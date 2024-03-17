تطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجها الرمضاني على المسرح المكشوف، والذي يبدأ في الـ9:30 مساء الخميس الموافق 21 مارس.

وتشمل الأمسية فقرة فنية في ساحة الأوبرا الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدمها فرقة التنورة التراثية، وتضم عددا من اللوحات الفنية الفلكلورية.

ثم يقدم المنشد وائل الفشني نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التي تعكس أجواء الشهر المعظم، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها "سافر حبيبي، عم غريب، مولاي، يا هلال رمضان، أدعوك، المسك فاح" وغيرها.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم، يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالي العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.