إبراهيم المعلم: دار الشروق أصدرت أكثر من 10 آلاف عنوان و80 ألف نسخة حتى الآن ‏

تحدث المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، عن معايير اختيار الكتب التي تصدرها دار الشروق.
وقال خلال لقائه بالكاتب الصحفي حسام السكري، في برنامج صالون السكري، المذاع عبر موقع يوتيوب ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، إن دار الشروق أصدرت أكثر من 10 آلاف عنوان و80 ألف نسخة حتى الآن.
وأشار إلى أن عدد إصدارات السوق المصري تقارب 13 ألف عنوان سنويا، لافتا أن نسبة إصدارات مكتبة الأسرة لا تتجاوز 2% من إجمالي تلك الإصدارات على الرغم من شهرتها ودعايتها الضخمة.
وبيّن أن دار الشروق تجري دراسات أسبوعية وشهرية وسنوية لتقييم توزيعات الكتب والمؤلفين والقراء ونوعيات الكتب المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك كتبًا ممتازة تقدمها الدار ولكنها لا تنجح تجاريًا بشكل كافٍ، بينما لا تستطيع الدار نشر 90% من هذه الكتب وتحمل تكاليف إنتاجها، حيث لا تزال قدرات السوق المحلي على صعيد القراءة والنشر محدودة.
وأوضح أن دار الشروق لديها لجنة نشر تضم متخصصين في مجالات مختلفة لتقييم الكتب، موضحا أن الدار تنتهج أساليب علمية ولغوية دقيقة في مراجعة الكتب؛ للتأكد من جودتها قبل نشرها.
وكشف عن أن بعض الكتب تكتب ثلاث مرات قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، مستشهدًا على ذلك بكتاب «النادي الأهلي» للناقد الصحفي الكبير حسن المستكاوي، والذي أشار في مقدمة كتابه الأخير الصادر عن دار الشروق إلى ذلك.
ولفت المهندس إبراهيم المعلم، إلى توسعة مقدمة كتاب من صفحة ونصف إلى 90 صفحة لشرح بعض المعلومات التي قد لا تدركها الأجيال الجديدة بشكل واف.
وأضاف أن بعض المؤلفين يفترضون أن القراء على دراية بمعلومات تاريخية أو ثقافية معينة، بينما لا يكون الأمر كذلك، موضحا أن ذلك يتطلب شرحًا مفصلاً ليكون الكتاب مفهومًا للجميع.