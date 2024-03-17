إبراهيم المعلم: دار الشروق أصدرت أكثر من 10 آلاف عنوان و80 ألف نسخة حتى الآن ‏

تحدث المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، عن معايير اختيار الكتب التي تصدرها دار ‏الشروق.‏

وقال خلال لقائه بالكاتب الصحفي حسام السكري، في برنامج صالون السكري، المذاع عبر موقع يوتيوب ‏ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، إن دار الشروق أصدرت أكثر من 10 آلاف عنوان و80 ‏ألف نسخة حتى الآن‎.‎

وأشار إلى أن عدد إصدارات السوق المصري تقارب 13 ألف عنوان سنويا، لافتا أن نسبة إصدارات مكتبة ‏الأسرة لا تتجاوز 2% من إجمالي تلك الإصدارات على الرغم من شهرتها ودعايتها الضخمة.‏

وبيّن أن دار الشروق تجري دراسات أسبوعية وشهرية وسنوية لتقييم توزيعات الكتب والمؤلفين والقراء ‏ونوعيات الكتب المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك كتبًا ممتازة تقدمها الدار ولكنها لا تنجح تجاريًا بشكل كافٍ، بينما ‏لا تستطيع الدار نشر 90% من هذه الكتب وتحمل تكاليف إنتاجها، حيث لا تزال قدرات السوق المحلي على ‏صعيد القراءة والنشر محدودة.‏

وأوضح أن دار الشروق لديها لجنة نشر تضم متخصصين في مجالات مختلفة لتقييم الكتب، موضحا أن الدار ‏تنتهج أساليب علمية ولغوية دقيقة في مراجعة الكتب؛ للتأكد من جودتها قبل نشرها‎.‎

وكشف عن أن بعض الكتب تكتب ثلاث مرات قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، مستشهدًا على ذلك بكتاب ‏‏«النادي الأهلي» للناقد الصحفي الكبير حسن المستكاوي، والذي أشار في مقدمة كتابه الأخير الصادر عن دار ‏الشروق إلى ذلك.‏

ولفت المهندس إبراهيم المعلم، إلى توسعة مقدمة كتاب من صفحة ‏ونصف إلى 90 صفحة لشرح بعض المعلومات التي قد لا تدركها الأجيال الجديدة بشكل واف. ‏

وأضاف أن بعض المؤلفين يفترضون أن القراء على دراية بمعلومات تاريخية أو ثقافية معينة، بينما لا يكون ‏الأمر كذلك، موضحا أن ذلك يتطلب شرحًا مفصلاً ليكون الكتاب مفهومًا للجميع.