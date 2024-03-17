سيلتا فيجو يقلب الطاولة على أشبيلية في عقر داره بالليجا

واصل أشبيلية نزيف النقاط في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه 1 / صفر على ضيفه سيلتا فيجو، ليخسر أمامه 1 / 2، اليوم الأحد، في المرحلة الـ29 للمسابقة.

وبادر أشبيلية بالتسجيل عن طريق نجمه الدولي المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 19، قبل أن يقلب سيلتا فيجو الطاولة على منافسه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة كارليس بيريز ويورجن ستراند لارسن في الدقيقتين 72 و78 على الترتيب.

وتجمد رصيد أشبيلية، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و10 تعادلات ، عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد سيلتا فيجو، الذي حقق انتصاره السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 9 تعادلات و14 خسارة، إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، حيث بات هذا هو فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة.