فريق نافالني ينظم احتجاجات في أجزاء من روسيا ضد إعادة انتخاب بوتين

أعلن فريق السياسي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، تنظيم عدد من الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتوقعة اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث والأخير من الانتخابات.

وأظهر فريق نافالني، في بث مباشر على موقع يوتيوب، أشخاصا يشاركون في حملة "ظُهر ضد بوتين" وقت الغداء في أقصى شرق روسيا في مدن فلاديفوستوك ونوفوسيبيرسك وأومسك وإيركوتسك ومدن سيبيرية أخرى.

واصطف مئات الأشخاص في مركز اقتراع في يكاترينبرج في جبال الأورال.

ودعا معارضون آخرون لبوتين، مثل رجل الأعمال الروسي المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، الذي يعيش في المملكة المتحدة، الأشخاص إلى عدم الخوف والمشاركة في الحملة.

وفي روسيا، تم فتح آخر مراكز الاقتراع في منطقة كالينينجراد على بحر البلطيق صباح اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة في كالينينجراد نحو الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).