الرئيس اللبناني يوجه بالرد على مصادر النيران من الحدود مع سوريا

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء الاثنين، إن ما يحدث على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لبلاده «لا يمكن أن يستمر».

وأضاف في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية عبر منصة «إكس»: «ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره. وقد أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران».

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في «المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا»، للعمل على معالجة المشكلة القائمة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.

رئيس الجمهورية: ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره.

وقد أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 17, 2025

وشهدت الليلة الماضية اشتباكات وتبادلا للقصف بين الجيشين اللبناني والسوري على الحدود بين البلدين، وذلك في أعقاب حادثة بدأت بمقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لحزب الله اللبناني.

وكشف الجيش اللبناني في بيان، الإثنين، أنه بعد «مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة»، مضيفا أنه تم التنسيق وتسليم القتلى إلى الجانب السوري.

ولم يحدد الجيش اللبناني سبب مقتل الثلاثي، وذكر أن قرى وبلدات لبنانية تعرضت للقصف من داخل الأراضي السورية، فيما قامت الوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع السورية، في ساعة مبكرة الإثنين، بيانا قالت فيه إن مجموعة تابعة لحزب الله قامت «عبر كمين بخطف 3 من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم تصفية ميدانية».

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ «جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من ميليشيا حزب الله»، وذلك وفقًا لتعبير البيان.