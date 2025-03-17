برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد برباعية في الليجا

قلب برشلونة الطاولة على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-2، مساء الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

تقدم جوليان ألفاريز بالهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 45، وأضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 70.

ونجح ليفاندوفسكي في العودة ببرشلونة للقاء في الدقيقة 72 مسجلا الهدف الأول للبلوجرانا، قبل أن يدرك فيران توريس للفريق الكتالوني في الدقيقة 78 لتشتعل الدقائق الأخيرة من المباراة.

حاول كلا الفريقين تسجيل هدفا لاقتناص نقاط المباراة الثلاث، وبالفعل نجح برشلونة في تسجيل هدفين عن طريق لامين يامال في الدقيقة 92، وفيران توريس في الدقيقة 98 لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 4-2.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 60 في صدارة الليجا بالتساوي مع ريال مدريد في نفس عدد النقاط، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 56 في المركز الثالث.